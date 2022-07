Neymar participa de la gira de pretemporada de París Saint-Germain en Japón en medio de los rumores de su salida del cuadro francés. De acuerdo con El País, el club le habría comunicado al jugador brasileño que no desea contar más con él tras la renovación de Kylian Mbappé.

El medio apunta que el delantero francés estaría incómodo por la indisciplina de su compañero. Sin embargo, el ‘10′ de la ‘Canarinha’ recalcó que desea respetar su vínculo con el cuadro parisino el cual se renovó hasta 2027 de manera automática tras activar una cláusula.

“Quiero quedarme en este club. Hasta ahora, el club no me ha dicho nada. Aún me quedan varios años de contrato. París no me ha dicho nada en este sentido”, aseguró el Neymar tras la victoria de PSG (3-0) sobre Urawa Reds en amistoso.

De la misma manera, se refirió a las críticas de algunos hinchas parisinos por su rendimiento en las recientes ediciones de la Champions League. “La verdad es que no tengo nada que demostrar. La gente me conoce y sabe cómo soy y cómo juego”, añadió.

Es importante mencionar que el equipo dirigido por Christophe Galtier culminará este lunes su gira en Asia cuando enfrente este lunes a Gamba Osaka. Luego, quedará mentalizado en el partido ante Nantes por la Supercopa de Francia.