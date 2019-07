"No quiero menospreciar, pero no puedes quedar fuera de la final con Perú", dice periodista chileno

La terna de periodistas de Fox Sports Chile analizó la victoria de Perú ante Chile por tres goles y la clasificación para la final de Copa América.

Ante la derrota de los chilenos, el periodista chileno Dante Poli consideró que Chile merecía estar en la final y pelear el título con Brasil.

"No quiero menospreciar a Perú, ni mucho menos, pero no puedes quedar fuera de la final con Perú jugando de esa manera (...) Yo creo que el equipo no llegó con soberbia, capaz se relajaron un poco", expresó.

Por su parte, el periodista Waldemar Méndez consideró que primó lo psicológico en el partido.

"¿Sabes cuál es la rabia? que Chile, siendo Chile, debería estar en la final. Previo al partido Perú apelaba más a lo abstracto, a lo motivacional, lo que era intangible entre comillas y que le significó ahora la diferencia. Una cosa es lo futbolístico, otra lo psicológico", mencionó.

Por su parte, Martín Vizcarra felicitó a la selección de fútbol de su país tras alcanzar la clasificación a la final de la Copa América.

"Hablo como un hincha más y estoy feliz con la gran alegría que nos han dado hoy nuestros muchachos", declaró un emocionado Vizcarra desde Cusco.

El gobernante reaccionó ni bien terminó el partido de las semifinales que Perú venció por 3 a 0 a Chile y señaló en Twitter: "Gran triunfo de nuestra selección. Felicitaciones muchachos, merecida final. ¡Arriba Perú, siempre arriba!".

"Este resultado deportivo, tan extraordinario y tan bueno para Perú, da inicio al recorrido de la antorcha de los Juegos Panamericanos, qué mejor incentivo para todos los deportistas peruanos que ver a estos once muchachos cuando pelean hasta el último", señaló.