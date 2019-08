tarareo@hotmail.com

A los nueve años de edad, Carlos Sangama sufrió un terrible accidente en una máquina desgranadora de maíz que le trituró un brazo. Hoy tiene 28 años y es uno de nuestros mejores deportistas con discapacidad o paraatletas. Es el campeón nacional vigente en la categoría T46 corriendo los 1500 metros y también campeón de un reciente open de fondismo celebrado en Lima.

“Al principio fue muy chocante, porque todos los niños de mi edad me miraban como raro. Y la clave para salir de eso fueron mis padres. Me decían que no tengo por qué avergonzarme: ‘Tú eres mejor que ellos’”.

Este chico, con el cuerpo sin un gramo de grasa, nació en el distrito de Bellavista, en San Martín, y su vida es un ejemplo de superación. Estos Parapanamericanos Lima 2019 serán los primeros de su vida y su objetivo es clasificar en maratón para las Olimpiadas de Tokio 2020. Es uno de los campeones que entrenan en el centro de alto rendimiento de atletismo de Huancayo, junto a grandes como Gladys Tejeda, Inés Melchor y los hermanos Pacheco.

Cuando le preguntamos cómo consolaría a un niño que acaba de perder un brazo o pierna, él responde así: “El mensaje que le daría a ese niño sería que no se avergüence, que tenga fe en Dios y que luche por sus sueños”.

Confiesa que al día de hoy ha madurado mucho y que su autoestima está al cien por ciento. “Y eso nadie me lo puede quitar. Yo compito porque quiero demostrar al mundo que todo es posible en la vida y que no hay límites”, asegura Carlos.

VIVE LA VIDA DE OTRA MANERA

Cuando la gente se queda mirándolo, él entiende la curiosidad que genera. Pero le diría a esas personas que cualquiera podría sufrir un accidente.

“Mírame, yo perdí un brazo, pero eso no fue impedimento para salir adelante. Ahora soy atleta de élite, que entrena en Huancayo y representa al Perú internacionalmente. El deporte me cambió la vida porque me enseñó a vivir la vida de otra manera”, afirma.

Su meta como atleta es ser campeón parapanamericano en Lima 2019, en 1500 metros, y ser campeón paralímpico en Tokio 2020 en la prueba de maratón.

Su meta como persona es llegar a ser presidente del IPD. Sus triunfos se los dedica a su madre que le enseñó a ser fuerte: “Me siento orgulloso de mi mamá y le agradezco mucho a ella porque siempre me ha apoyado”.

Carlos Sangama es campeón nacional vigente, medalla de oro en el abierto nacional de Medellín, Colombia, y oro en el Open Championship LIMA 2019.

No percibe ningún tipo de ayuda económica de parte de la federación. Y aun así sigue sacando cara por el Perú, con la esperanza de que los deportistas como él también sean valorados.

