Oso Paddington manda tierno mensaje de aliento a la selección peruana

Aunque Perú perdió en su debut en el mundial Rusia 2018 ante Dinamarca, muchos fanáticos de la ‘bicolor’ no han perdido la fe y se mantienen optimistas en el próximo partido contra Francia.

Uno de esos hinchas es el Oso Paddington quien mandó un mensaje alentando a la selección peruana: "No me gusta tomar posiciones, pero siempre he deseado que gane Perú. Ahora tendré que recordar al sr Gruber que me explique la regla de la posición adelantada, antes del jueves".





El personaje principal de las películas 'Paddington 1 y 2' reconoció que el seleccionado de Gareca debió ganar. Además, demostró su inocencia al no tener claro la ley del fuera de juego.

Perú se medirá ante Francia y se jugará su pase a la siguiente ronda del mundial Rusia 2018 este jueves 21.

