Paolo Guerrero dice a quién le dedicó el triunfo de Perú contra Uruguay | VIDEO

El capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero, reveló a quién le dedicó la victoria de Perú frente a Uruguay y que le permitió el pase a la semifinal de la Copa América.

Paolo Guerrero dijo que el partido ganado es para todos los peruanos, quienes siempre apoyan a la "Blanquirroja".

"Va para todos los peruanos, por los 30 millones de peruanos que están felices con la selección y a todas las personas que nos apoyan y por nuestras familias", dijo Paolo Guerrero con una sonrisa en los labios.

Además, dijo sentirse orgulloso del equipo. "Me siento muy orgulloso de mi equipo, no tengo palabras para descifrar este momento porque mucha gente dice Perú no tiene h**, no tiene garra y muchas personas en Perú tratan de desestabilizar al grupo, pero quiero destacar lo que han hecho estos muchachos".

"Pasamos por penales y este grupo tiene sangre, tiene garras, tiene h**. Nosotros vamos partido a partido y no vamos pensando qué queremos competir y ahora se viene Chile y vamos a afrontarlo de la mejor manera", añadió Paolo Guerrero sobre el próximo partido con Chile.