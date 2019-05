Doña Peta tras declaraciones de extrabajadores de hotel: "Hay que ir hasta el final" (VIDEO)

Luego que salieran los extrabajadores y trabajadores del Swissotel a hablar que el té que bebió Paolo Guerrero estaba contaminado por haber sido preparado en una tetera que contuvo mate de coca previamente, su madre, Doña Petronila González, dijo que se hizo justicia.

"Sentí que se hizo justicia. Yo decía: la justicia va salir, tengan fe y yo tenía esa esperanza porque yo creo mucho en Dios, porque Dios te da esa fortaleza y esperanza".

Ademas, Doña Peta, madre de Paolo Guerrero, dijo que irán hasta las últimas consecuencias para limpiar el nombre de su hijo y indicó que los extrabajadores del Swissotel deberían testificar.

"No sé por qué (las ganas) de hacerle tanto daño a este muchacho. Solo quiso darle alegría al Perú, de ir a un Mundial. Seguimos en la lucha hasta el final. El que no la debe, no la teme, entonces hay que ir hasta el final".

Por su parte, su hermano, Julio "Coyote" Rivera, también tuvo palabras para Paolo Guerrero.

"Acá hay una justicia divina. Mi hermano es una persona correcta, disciplinada. Él juez determinará si las personas que han declarado, están presentes en el juicio".

