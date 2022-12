Doña Peta sorprendió a propios y extraños al referirse a Ricardo Gareca en una reciente entrevista que dio. Y es que la madre de Paolo Guerrero señaló que el ‘Tigre’ habría cometido “una injusticia” al no convocar a su hijo para el repechaje con Australia.

“ Claro, como no voy a sufrir. No se puede quemar el pan en la puerta del horno, en la vida, no se puede. Ya estábamos, ya lo teníamos ”, comenzó diciendo para TV Perú.

En ese sentido, la madre del ‘Depredador’ también reveló cómo vivió su hijo el preciso momento cuando se entera que quedó fuera de la lista de Gareca.

“Paolo tuvo impotencia en el momento que no lo llamaron. Hubo injusticia con él. No quiero hablar de eso (sobre la persona que lo dejo fuera), pero injusticia, sí hubo. Un chico que se sacó la mugre para volver”, agregó Doña Peta.

