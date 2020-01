Paolo Guerrero envía fuerte advertencia a periodistas que mal informaron (VIDEO)

Antes de abandonar nuestro país y partir hacia Río de Janeiro, Brasil, Paolo Guerrero, envió un contundente mensaje a los periodistas que han mal informaron.

"Nadie me para, sé que voy a probar que soy inocente y nadie va a poder conmigo", dijo Paolo Guerrero, quien prefirió irse y no ver el partido Perú vs. Nueva Zelanda.

¿LOS DEMANDARÁ?

Tras haber sido suspendido por 30 días por la FIFA, el periodista argentino Aldo Proietto lo tildó de falopero’ (drogadicto).

“Para decir cosas hay que tener fundamentos. Paolo Guerrero, ¿Qué tomó, una sustancia contaminada? ¿O se mandó una falopa infernal? ¡Por favor! ¿No se sabe? Paolo Guerrero es un ‘falopero’ (drogadicto) y no queremos a Centurión porque sale de farra (fiesta)”, dijo el periodista durante un programa.

Al parecer, estos comentarios no habrían gustado para nada a Paolo Guerrero, quien envió este mensaje: "Yo siempre fui un ganador y voy a demostrar que soy inocente y a esos seudos periodistas que están hablando cualquier cosa, que se informe bien, porque ya salieron varias palabras de esas personas y ellos serán responsables de lo que dijeron", finalizó.

¿Estas palabras también habrán sido para Magaly Medina?

Paolo Guerrero asegura que demostrará su inocencia con la voz entrecortada (VIDEO)

Perú vs. Nueva Zelanda: el terrible error que cometieron alumnos al alentar a Paolo Guerrero

Perú vs. Nueva Zelanda: Paolo Guerrero envía último mensaje antes del repechaje (VIDEO)

Paolo Guerrero: la respuesta del futbolista tras las críticas negativas de Magaly Medina

HAY MÁS...