​Paolo Guerrero goleador pasó a Ronaldo con su 'pepa' ante Haití [VIDEO]

Paolo Guerrero lo hizo de nuevo. El ‘9′ de la selección peruana apareció una vez y su romance con las redes no termina. Por el debut de la Copa América Centenario, el ‘Depredador’ se hizo presente en el marcador ante Haití poniendo el 1-0 de palomita tras un centro de Edison Flores.

Con este gol , Paolo Guerrero superó a los brasileños Ronaldo y Didí en la tabla de los máximos goleador en Copas Américas. El delantero nacional del Flamengo brasileño hizo un buen partido en el debut peruano en la Copa América Centenario.

Paolo Guerrero, sin embargo, le restó importancia al récord que batió con su gol: pasar a Teófilo Cubillas en los máximos artilleros de la selección peruana y a Ronaldo con Didí en las Copas América. "De verdad eso no me importa, pero sí me importa el colectivo, cómo jugamos, cómo vamos a salir a jugar. Hay que mejorar mucho seguro", añadió el atacante de la selección peruana.

"Empezamos bien, con mucha intensidad, pero no supimos mantenerlo en todo el partido. Creo que debemos mejorar el tema de los balones parados. No estamos bien eso, hoy nos enfrentamos a una selección que juega bien pero seguro las demás van hacer más complicadas. Hay que mejorar para cumplir nuestro objetivo al final de la Copa América Centenario que es llegar a la final", manifestó el delantero de la selección peruana, Paolo Guerrero a CMD tras terminar el partido, dejando en claro que no le gustó del todo el accionar de la bicolor.

1. Norberto 'Tucho' Méndez (Argentina) 17 goles

2- Zizinho (Brasil) 17

3. Teodoro Fernández (Perú) 15

4- Severino Varela (Uruguay) 15

5. Ademir (Brasil) 13

6- Jair Rosa Pinto (Brasil) 13

7- José Manuel Moreno (Argentina) 13

8- Héctor Scarone (Uruguay) 13

9- Gabriel Batistuta (Argentina) 13

10. Roberto Porta (Uruguay) 12

11- Ángel Romano (Uruguay) 12

12- Paolo Guerrero (Perú)

13. Víctor Ugarte (Bolivia) 11

14- Herminio Masantonio (Argentina) 11

15. Javier Ambrois (Uruguay) 10

16- Héctor Castro (Uruguay) 10

17- Oscar Gómez Sánchez (Perú) 10

18- Enrique Hormazábal (Chile) 10

19- Arnoldo Iguarán (Colombia) 10

20- Ángel Labruna (Argentina) 10

21- Ronaldo (Brasil) 10

22- Didí (Brasil) 10





