Paolo Guerrero, actualmente sin equipo, ha sido vinculado con Alianza Lima para encarar la temporada 2022 (incluye la Liga 1 y la ronda de grupos de la Copa Libertadores). Sin embargo, el capitán de la selección peruana descartó aquella posibilidad. Es más, el goleador fue sincero en reconocer que, por ahora, no tiene nada claro con respecto al siguiente club que defenderá.

“No sé por qué tú estás hablando de eso”, expresó el atacante con respecto al potencial acercamiento con los victorianos. “Creo que hay una cortina de humo, se está manoseando mi nombre porque en ningún momento he tenido algún acercamiento con Alianza Lima”, sostuvo el artillero este miércoles en el exterior de la Videna.

En la misma línea, el ex Internacional aclaró que, desde el lado de los blanquiazules, no hubo contacto para ofrecerle jugar con ellos esta campaña. “Ellos no se han acercado a mí, no hay ninguna conversación, nada. No sé por qué ustedes están hablando eso. ¿Hay alguna cortina de humo?”, dijo el ‘Depredador’.

Luego, Guerrero admitió que no le ha caído bien la gran cantidad de rumores que le sitúan en Matute. “Estoy incómodo con todo esto porque me están involucrando, mencionando…”, manifestó el futbolista de 38 años, quien es un hincha confeso de Alianza Lima.

Es más, el ex Flamengo desveló su futuro no es prioridad ahora mismo, pues continúa con las labores de rehabilitación de la lesión en la rodilla que no le impidieron terminar la temporada anterior. El máximo artillero en la historia de la Blanquirroja labora en las instalaciones de la Videna para recuperar sensaciones.

“No sé si jugaré en el extranjero. Ya dije que cuando me recupere, cuando esté al cien por ciento para jugar, recién tomaré una decisión. Ahora yo no puedo decidir porque estoy en recuperación”, concluyó Guerrero durante su salida del predio de San Luis, donde aprovechó para atender a los fanáticos que se acercaron a su vehículo.

El antiguo jugador de Bayern Múnich y Hamburgo vio acción oficial por última vez el 8 de octubre del 2021 con la casaca del equipo nacional en el duelo ante Chile en las Eliminatorias. Luego, no fue tomando en cuenta por Ricardo Gareca y volvió a Brasil. Más adelante, el experimentado ariete acordó con el ‘Inter’ su desvinculación para quedar como agente libre.