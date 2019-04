Paolo Guerrero queda mañana oficialmente libre de sanción y este sábado reaparecería con Inter

La expectativa que despierta el inminente debut en Inter de Paolo Guerrero, quien jugará por primera vez este sábado ante Caxias por la vuelta de las semifinales el Torneo Gaúcho, remece - punto a aparte de la Copa Libertadores- la ciudad de Porto Alegre.

Tras cumplir catorce meses de una sanción por doping luego de un partido entre la selección peruana y Argentina por las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018, la sanción definitiva recién se cumple mañana y eso entusiasma sobremanera a los 'torcedores' del 'Colorado'.

"Más allá de lo que he perdido empresarialmente, económicamente, moralmente me han hecho mucho daño. Estar castigado 14 meses ha sido durísimo. Sin embargo estoy enfocado en mi regreso. Estoy fuerte y tengo plena confianza en mí... Gracias a Dios me he podido preparar muy bien y solo quiero que pase rápido el tiempo y empezar a jugar", dijo días atrás Paolo Guerrero.

Por otro lado, Ricardo Gareca no ha conseguido un reemplazante para su posición.

