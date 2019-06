Paolo Guerrero se burló de exentrenador del Flamengo que tenía a Uruguay como favorito │VIDEO

"Ay, profesor Muricy, no me gustó que usted estaba hablando de que Uruguay era favorito. El fútbol es dentro del campo, no tiene favorito. Te vi hablando en la transmisión que Uruguay era favorita...", declaró Paolo Guerrero minutos después del triunfo de Perú sobre Uruguay por penales.

Y es que muchos comentaristas, hinchas y extécnicos de clubes consideraron a Uruguay como el favorito para ganar la llave de semifinales de la Copa América 2019. Uno de ellos fue el brasileño y ex entrenador del Flamengo, Muricy Ramalho, ahora comentarista deportivo.

Consultado por los periodistas, Paolo Guerrero contestó al estratega, con quien trabajó en el Flamengo.

En desacuerdo con la idea de Ramalho, Guerrero continuó explicando su postura. "Usted sabe más que todo el mundo. Usted entrenó muchos equipos grandes. (...) Este triunfo es para usted, 'Profesor'. El fútbol no tiene favorito. Hoy en día, no hay favorito, más aún en Sudamérica, donde todos hacen un fútbol bonito", agregó.

Perú y Chile se verán las caras en las Semifinales de la Copa América 2019. El duelo está programado para el miércoles 3 de julio en el Arena do Gremio, a las 7.30 p.m. (hora peruana).