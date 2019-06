"¿Chile o Uruguay?": Esto dijo Paolo Guerrero tras la clasificación a los cuartos de la Copa América

Después del día libre que tuvieron los seleccionados, Paolo Guerrero regresó al hotel de concentración en medio de algunos hinchas peruanos y de la prensa que lo esperaba para conocer las impresiones que le dejó la clasificación a cuartos de final de la Copa América tras la goleada de Brasil.

El capitán de la bicolor pidió a los peruanos que sigan apoyando a la selección peruana, ya que darán lo mejor de ellos en el siguiente partido. "Que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando. Nosotros vamos a dar lo máximo", dijo para los medios.

Sobre el rival que se conocerá el día de mañana luego del partido de Chile Vs. Uruguay en la última fase del Grupo C, sostuvo: "Depende de nosotros, cualquiera de los dos, no sé si borrón y cuenta nueva, pero tenemos que corregir varios errores".