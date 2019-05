​Paolo Guerrero revela lo que realmente sufrió tras la sanción de la FIFA que lo alejó de las canchas

Luego de que se dieran a conocer las versiones de extrabajadores del Swissotel sobre el caso de Paolo Guerrero -quien fue sancionado por la FIFA teniendo que estar alejado de las canchas por aproximadamente un año- este se pronunció y reveló lo que realmente sufrió en aquellos meses.

Fue a través de Cuarto Poder que Paolo Guerrero dio detalles de cómo le afectó esto: "Mira mi amigo, quiero serte bien claro, el fútbol es mi vida, es mi pasión, lo amo desde muy niño, pero yo creo que el tema psicológico y moral no tiene precio, eso no te lo paga nadie".

Paolo Guerrero además dio detalles de su situación emocional durante el tiempo que estuvo sancionado, es así que narró que incluso no podía levantarse de la cama: "Y lo que me ha afectado todo este tiempo sin estar haciendo lo que más me gusta ha sido terrible para mí, entonces más que eso decirte que he tenido días donde no me quería levantar de mi cama, donde ver jugar a mis compañeros y yo no poder estar, donde yo no tener un trabajo y no poder hacer nada, luchar allá en Suiza donde mi caso avanzaba lento, eso no lo podía hacer yo y lo veía muy difícil, y cada vez era peor, y pasaba el tiempo y yo sin poder hacer nada, eso creo que nadie lo sabe", declaró el futbolista peruano.

Recordemos que Paolo Guerrero se encuentra en Argentina donde se el próximo martes 7 de mayo se disputará el encuentro entre su club Inter de Porto Alegre y River Plate.

HAY MÁS...