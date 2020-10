El emblemático capitán de la Selección Peruana, Paolo Guerrero, se pronunció sobre la reciente convocatoria de Gianluca Lapadula a la Selección Peruana para los duelos ante Chile y Argentina por la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En declaraciones a Canal N, el ‘Depredador’ dijo sentirse contento por la decisión de Gareca.

“Muy bien, feliz, viene a sumar, junto con Raúl (Ruidíaz) No puedo hablar más porque mi equipo no me deja”, dijo brevemente.

Paolo Guerrero sobre convocatoria de Lapadula a la Selección | Canal N

Como se sabe, Lapadula se comunicó el viernes pasado con Ricardo Gareca para mostrarle su intención de defender a la bicolor en las Eliminatoria por lo cual el ‘Tigre’ decidió tomarlo en cuenta.

“Lapadula es un jugador que se comunicó en los últimos días. Eso facilitó todo. Ya nosotros dimos muestra en el año 2016. Ni bien nos enteramos de la posibilidad fuimos a visitarlo, pero después quedó todo en manos de él”, dijo Ricardo Gareca en conferencia de prensa.

