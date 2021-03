En los últimos días, barristas de Sporting Cristal y Universitario de Deportes volvieron a protagonizar actos de violencia en las calles, lo que ha llevado a que las instituciones de ambos clubes, futbolistas y otras autoridades se pronuncien. Los integrantes de la FMS (Freestyle Master Series) Perú, la liga profesional de freestyle cuya última fecha llega este sábado, no fueron ajenos al problema.

En conferencia de prensa virtual, Stick, confeso hincha de Sporting Cristal, propuso hacer una ‘batalla’ de freestyle entre los integrantes de la FMS Perú que son seguidores de otros equipos, con el propósito de dar un mensaje positivo a los hinchas.

“Hay mucha rivalidad entre los equipos. Hay que hacer un freestyle, cada uno con su camiseta, para incitar el deporte. Porque el otro sea hincha de un equipo no lo tienes que matar, ni robar ni coartarle la cabeza a su estatua”, dijo en conferencia de prensa.

Jaze, simpatizante de Universitario de Deportes, se mostró a favor de esta propuesta e hizo público su deseo de que algún día pueda recibir una invitación de Universitario de Deportes para alguna actividad. “He conversado con jugadores. Con Ruidíaz he conversado, porque yo lo seguía mucho cuando era más chico. Nunca he conversado con directivos de la “U”, pero me gustaría ir al estadio o hacer algunas cosas”, refirió.

Finalmente, Metz, el host oficial de la FMS Perú, indicó que ha tenido un acercamiento con la directiva de Alianza Lima, equipo del cual es hincha, para realizar algunas actividades en el futuro. “En mi familia hubo jugadores. Le hicieron un homenaje a mi tío (Perico León). Hubo un acercamiento con algunos chicos de la directiva de Alianza Lima. Me gustaría estar en la Noche Blanquiazul o en alguna actividad. Estaría encantado”.

PIDEN QUE ELIJAN BIEN A SUS CANDIDATOS

Sobre la crisis política que viene atravesando el Perú y las próximas elecciones generales del 11 de abril, los participantes de la FMS Perú pidieron a la población elegir bien a sus candidatos.

“Es importante leer las propuestas, chequear el pasado de cada uno, porque está complicado todo. Hay que ser responsables y votar por la mejor opción que se pueda”, dijo ante la pregunta de Diario Ojo.

“Hay que aprender a elegir bien lo que ustedes crean conveniente para el futuro del país, no se dejen manipular, no se dejen lavar el cerebro. Observen, analicen. Te prometen muchas cosas, pero al final qué…”, consideró Metz.

La FMS Perú 2020-2021 es una liga profesional de freestyle, donde 10 raperos se enfrentan en nueve jornadas en un formato original para buscar ser el mejor de la temporada. Su primera edición llega a su fin este sábado 20 de marzo y Jaze es el principal candidato a quedarse con la corona, si vence a Nekroos directamente en su batalla. Stick, quien ocupa el segunda lugar de la tabla, se enfrentará contra Skill y espera vencerlo para tener chances por el título.

EL DATO

La última jornada de la FMS Perú se emitirá a partir de las 3:45 p.m. (hora peruana) por Urban Roosters.

