La selección peruana que dirige Ricardo Gareca tendrá un importante partido ante Bolivia por la fecha 13 de las Eliminatorias Qatar 2022, pero el plantel llegará diezmado. A pocas horas del inicio del encuentro, se conoció que Pedro Aquino no podrá ser parte de la lista final: no pudo recuperarse de la lesión que sufrió en América, informó RPP.

El pasado 24 de octubre, el aguerrido mediocampista jugó como titular con las ‘Águilas’ en el cotejo ante Tigres. Sin embargo, a los 37 minutos generó gran preocupación: mostró mucho dolor en la parte posterior del muslo izquierdo y tuvo que abandonar el campo. Desde ese momento, no volvió a jugar.

Pese a que la prensa mexicana informó que la molestia no era de gravedad y que se esperaba su regreso para los importantes cotejos que el Club América iba a disputar, eso no ocurrió. Pedro Aquino no fue considerado por su entrenador Santiago Solari en las tres presentaciones siguientes de la institución.

El exjugador de Sporting Cristal fue realizando el proceso de recuperación convenientes y Ricardo Gareca decidió considerarlo para la fecha doble de noviembre con la ‘Blanquirroja’. No obstante, en su llegada a Lima tuvo que pasar por distintas pruebas, las cuales parecen no haber tenido resultados favorables.

Durante la fecha triple de octubre, Pedro Aquino había sido titular ante Chile, Bolivia y Argentina, cumpliendo un rol determinante en el eje central, ante la ausencia de Renato Tapia. Por ahora, todavía tiene por delante el enfrentamiento ante Venezuela y tendrá que seguir las recomendaciones médicas para poder volver a las canchas.

Sin Pedro Aquino en el mediocampo, la selección peruana formaría ante Bolivia de arranque con Pedro Gallese; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alexander Callens, Miguel Trauco; Renato Tapia, Christofer Gonzales, Sergio Peña; Christian Cueva, André Carrillo y Gianluca Lapadula.