Boca Juniors ha sufrido de algunos altibajos a lo largo de la temporada, pero hay jugadores no perdieron su buen rendimiento, como Agustín Rossi. El portero de 26 años se hizo con la titularidad en el ‘Xeneize’ y demostró sus grandes cualidades bajo los tres postes, aunque su continuidad en el club no es segura, dado que todavía no acepta la oferta de renovación.

El guardameta terminará contrato con el cuadro argentino el 30 de junio del 2023 y tiene opciones de emigrar en el presente mercado de pases, por lo que analiza su futuro. Ante esa posibilidad, la directiva del ‘Azul y Oro’ empezó a estudiar opciones de reemplazo y, según informó ESPN, Pedro Gallese está en la lista de alternativas.

De acuerdo a la mencionada fuente, el arquero peruano de 32 años es uno de los candidatos a firmar por Boca Juniors y un encargado de la institución ya ha consultado condiciones para un posible fichaje, aunque la etapa de negociación aún es lejana. Recordemos que no es la primera vez que el ‘Pulpo’ suena para mudarse al histórico equipo.

A la vez, el medio argentino destacó que el ‘Xeneize’ buscará reforzar la portería hasta el 8 de agosto (cierre del libro de pases en Argentina para jugadores del exterior), en caso Agustín Rossi decida marcharse.

Vale resaltar que, al margen de Pedro Gallese, la lista de nominados del Consejo de fútbol de Boca Juniors también está conformada por: Andrés Mosquera (30 años), del Independiente de Medellín; y Sergio Rochet (29 años), de Nacional de Uruguay. Las próximas horas serán determinantes para cualquier movimiento en el mercado.

El presente de Gallese en Orlando City

Pedro Gallese arribó a las filas de Orlando City a principios del 2020 y se convirtió rápidamente en la figura del club. El guardameta ha tenidos resaltantes actuaciones en la MLS y recibe elogios en cada presentación: hasta ahora lleva 21 presentaciones en la temporada liguera y su equipo está en zona de playoffs en la Conferencia Este.