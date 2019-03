Pedro 'Perico' León quiebra en llanto tras revelar problema auditivo (VIDEO)

Pedro 'Perico' León tuvo un pequeño homenaje en el partido amistoso de la selección peruana contra Paraguay en el Red Bull Arena, New Jersey, EE.UU. por su carrera futbolística.

Sin embargo, en un video difundido por Facebook, mostró otra cara declarando que tiene una dolencia y contó su historia.

"Lo que quiero es que me ayuden para sacar todo esto que tengo en el oído, por favor", pidió ayuda el 'Perico' León.

Luego de unos segundos, la leyenda del fútbol peruano no pudo continuar declararndo por las dificultades que pasa. "No puedo hablar, no puedo escuchar", pudo pronunciar.

Como se recuerda, Pedro Pablo "Perico" León fue un histórico delantero de Alianza Lima y de la selección peruana siendo uno de los jugadores quienes alcanzaron los cuartos de final del Mundial de México 70.

HAY MÁS...