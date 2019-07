Periodistas argentinos explotan por penal cobrado a favor de Brasil: "es un papelón"│VIDEO

Los periodistas argentinos Sebastián 'Pollo' Vignolo y Diego La Torre se mostraron indignados con la decisión que tomó el árbitro chileno Roberto Tobar al cobrar un penal a favor de Brasil minutos antes del final del partido contra Perú por la Copa América 2019.

"No puede cobrar este penal, es un papelón, cómo van a cobrar este penal. Ya no llegaba el jugador brasileño. Yo lo que creo de Tobar es que no puede cobrar y decir 'aguantá ahora qué dice el VAR'. Si vos crees que eso fue penal... yo no lo puedo creer", dijo uno de los relatores argentinos, quien aseguró que Carlos Zambrano fue hombro con hombro con el jugador brasilero.

"No va a cobrar el penal. ¡Lo cobró! No lo puedo creer", expresó luego que Roberto Tobar cobró el penal.

Por su parte, su colega lamentó haber creído que Roberto Tobar era un árbitro serio: "Perdón al público de Radio Continental, a los oyentes, porque en la previa lo ubicamos a este señor, a Roberto Tobar, como uno de los árbitros serios, perdón".

"Es hombro con hombro, no es penal, para mí no es penal, no hay carga en la espalda más allá de la fuerza. La tiene que revisar (...) puede haber uso desmedido de la fuerza o infracción pero ahí le está marcando, es hombro contra hombro", manifestó otro narrador argentino.

De igual manera, el periodista pensó que el penal iba a ser anulado: "Lo va a anular, te lo anticipo ya (...) cobró penal, no estoy de acuerdo en absoluto con esta determinación".