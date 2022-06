Se nos fue el sueño. Sergio ‘Checho’ Ibarra no se calló nada y se refirió al desempeño de la selección peruana durante el enfrentamiento contra Australia; partido que no dejó fuera del Mundial Qatar 2022.

Y es que el conductor de Latina TV señaló que la ‘bicolor’ tuvo un juego muy desorganizador. Además, criticó el desempeño de Sergio Peña, Christian Cueva y Canchita González en este duelo que paralizó el territorio nacional.

“No hay más que decir... Este equipo australiano te presiona muchísimo, muy desordenado el equipo peruano, no hay nadie que agarre la batuta, no aparece Cueva, ya no tenemos a Carrillo, no está apareciendo Sergio Peña, menos Canchita Gonzales”, dijo el exfutbolista argentino terminado el partido de Perú vs. Australia, donde la selección perdió en la tanda de penales.

