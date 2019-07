Mister Chip responde a hincha peruano que dijo que Perú juega con desventaja en la final

El popular estadístico Mister Chip volvió a desatar polémica en Twitter tras comparar un eventual triunfo de Perú ante Brasil como una escalada al Everest y sin oxígeno.

En su comentario recordó la única vez que Brasil perdió un partido "no amistoso" fue hace 69 años. Pese a esto, el estadista envió un mensaje de aliento a la Blanquirroja.

"Imagen inconfundible de la única derrota de Brasil en Maracaná en partido no amistoso. Han pasado 69 años y nadie ha vuelto a hacer morder el polvo a la Canarinha en su templo. Hoy lo va a intentar Perú. Será como subir el Everest sin oxígeno. Partido solo apto para héroes", escribió en Twitter.

Además, respondió a un hincha peruano, quien consideró que Perú tendrá que enfrentarse además al arbitraje y a la Conmebol.

"No caigas en el mensaje victimista de otros. Si realmente crees que juegas contra Brasil, el árbitro y contra la organización, es mejor que no te presentes porque te vas a llevar ocho. Los héroes no lloran antes de saltar al campo. No buscan excusas. Los héroes juegan y ganan", publicó.

Cabe indicar que horas antes del partido, se confirmó que Edison "orejas" Flores no será titular en el partido ante Brasil.