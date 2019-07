Pollo Vignolo revela que Brasil ya hizo camisetas de "campeones" para la final│VIDEO

El periodista argentino Sebastián "Pollo" Vignolo reveló que Brasil ya confeccionó las camisetas de "Campeones" para la final de la Copa América que disputarán contra Perú este domingo.

Durante su programa '90 Minutos de Fútbol', el "Pollo" Vignolo reveló que la selección brasilera ya tiene todo listo para ser campeón en el Maracaná; además, aseguró que es casi imposible que Perú le gane teniendo en cuenta que hasta Jair Bolsonaro irá a observar el encuentro.

"Yo les voy a decir algo que no se tiene que hacer en el fútbol. Hicieron las remeras de Brasil campeón y el Maracaná. Yo los adoro a los peruanos, está Gareca, después de lo que vieron en el Brasil vs. Argentina, ¿Ustedes creen que van a perder una final en el Maracaná contra Perú, con Bolsonaro (presidente de Brasil) en la cancha. No va a pasar", dijo Sebastián Vignolo.

El periodista argentino admitió que le gustaría ver campeonar a Perú, pero que no tiene chances ante Brasil.

"Yo lo que creo es que Perú no tiene chances, por más que Perú sea un equipazo y me encanta. Ojalá, Dios quiera, que gritemos Perú campeón", sostuvo el popular "Pollo".

Brasil y Perú jugarán el domingo 7 de julio por el título de la Copa América 2019 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El partido se transmitirá en América TV y DirecTV Sports.