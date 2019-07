Perú vs. Brasil: ¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre el árbitro chileno Roberto Tobar en la final de la Copa América?

La polémica por el funcionamiento del VAR en la final de la Copa América entre Perú vs. Brasil es algo que no preocupa a Ricardo Gareca. Al menos así lo manifestó el entrenador en la última conferencia previa al choque en el estadio Maracaná.

"No me preocupa nada del VAR. estamos tan metidos en la final que lo que hicimos siempre fue confiar en nosotros", dijo el entrenador de la selección peruana que no quiso polemizar con el uso de la tecnología en esta Copa América.

Sin embargo, Ricardo Gareca indicó que sobre el tema del VAR y el arbitraje en general, es algo que debe mejorar. "Con el tiempo tendrá que ir viendo como se mejoran algunos aspectos. Los árbitros estuvieron expuestos, pero uno no sabe quién está atrás más allá de los árbitros. Siempre las decisiones de los partidos pasan por ellos", dijo.

Asimismo, el entrenador de la selección peruana opinó sobre el árbitro chileno Roberto Tobar que se encargará de dirigir el encuentro ante Brasil: "Son de categoría, de nivel", expresó el argentino.

"Especulaciones no es nuestro estilo, no por entrar en polémica, sino porque elegimos creer. Todos cometemos errores, en planteamientos, en elección de jugadores, en un montón de cosas. Estamos al filo del error", agregó Gareca.

"Los árbitros están capacitados para este tipo de nivel de compromisos. Sabemos que han designado un árbitro de nivel y no va a haber, desde ese punto de visa, ninguna mala intención. De eso estamos convencidos Estamos totalmente enfocados en el juego", añadió el 'Tigre'.

Perú y Brasil se verán las caras este domingo 7 de julio en el Estadio Maracaná de Rio de Janeiro. El encuentro se dará a las 3:00 p.m. (hora peruana).