La hora de la verdad. Perú buscará esta noche (8:00 p.m.) sumar tres puntos claves ante Chile en el Estadio Nacional para seguir con opciones de clasificar al próximo Mundial. La “Bicolor” no tiene margen de error y necesita ganar en casa en el “Clásico del Pacífico”.

Los 8 puntos en la tabla pone en una situación difícil al equipo de Ricardo Gareca, que llamó a todos para afrontar esta fecha triple con lo mejor que tenemos. La ‘blanquirroja’ y la ‘roja’ se mantienen fuera de la zona de clasificación en el séptimo y octavo lugares de la tabla de posiciones, que lidera Brasil con 24 puntos.

¿Cómo llega Perú al partido con Chile?

Sin embargo, el “Tigre” ha tenido complicaciones en los últimos días para armar el once. En la práctica de ayer, alineó a Paolo Guerrero de titular y como único “9″; no obstante, no se descarta que Gianluca Lapadula arranque ante la “Roja”.

El “Bambino” llegó con una sobrecarga muscular y, si bien se daba por hecha su titularidad, el DT optó por jugar con el “Depredador”, cuya experiencia suma.

Por otro lado, con el pasar de las horas se confirmó la baja de Renato Tapia. El volante del Celta padece un desgarro y quedó descartado para este choque. Pedro Aquino tomará su lugar y hará dupla con Yoshimar Yotún.

Asimismo, Gareca apostará por el 4-3-3 y por los regresos de Miguel Trauco y Christian Ramos a la titularidad. Ambos están en buenas condiciones para iniciar las acciones en lugar de Marcos López y Anderson Santamaría, respectivamente.

Además, será el partido 100 de Luis Advíncula y el triunfo es el mejor regalo.

¿Cuándo y dónde ver el Perú vs. Chile?

Perú y Chile medirán fuerzas este jueves 7 de octubre desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional. La transmisión de este partido estará a cargo de América TV y Movistar Deportes, además también podrás verlo por la plataforma de Movistar Play.

Perú, Ecuador, Colombia, México - 8:00 p.m.

- 8:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Paraguay, Chile - 9:00 p.m.

- 9:00 p.m. Argentina, Brasil, Uruguay - 10:00 p.m

- 10:00 p.m España - 3:00 a.m.

Alineaciones de Perú

Guerrero comandará el ataque peruano ante la “Roja”.

P. Gallese

L. Advíncula

C. Ramos

A. Callens

M. Trauco

P. Aquino

Y. Yotún

S. Peña

E. Flores

C. Cueva

P. Guerrero

DT: R. Gareca

Alineaciones de Chile

CHILE

C. Bravo

M. Isla

G. Medel

G. Maripán

S. Vegas

E. Pulgar

C. Aránguiz

C. Palacios

J. Meneses

A. Sánchez

B. Brereton

DT: M. Lasarte

HORA: 8:00 p.m.

ÁRBITRO: Christian Ferreyra (URU)

ESCENARIO: Estadio Nacional