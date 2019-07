Perú vs. Chile: seleccionados saludaron a hinchas peruanos que hicieron tradicional banderazo | VIDEO

Durante la Copa América 2019, todos los hinchas de la Bicolor organizaron banderazos para mostrar el apoyo incondicional a los dirigidos por Ricardo Gareca previo a cada encuentro que estos tuvieron en el certamen.

Esta vez no fue la excepción y previo al Perú vs. Chile, por las semifinales, los fanáticos de la bicolor llegaron hasta las inmediaciones de la concentración de Perú para iniciar con la fiesta en la que no faltaron los bombos, tarolas, platillos, trompetas, banderas y cánticos emotivos que fueron parte del aliento en esta antesala a un partido decisivo.

Los jugadores de la selección peruana no quisieron perderse este festejo y salieron hasta las puertas de la concentración para unirse, a unos metros de distancia, a las decenas de aficionados nacionales.

Renato Tapia, Yoshimar Yotún, André Carrillo, Luis Advíncula y Miguel Araujo fueron los futbolistas más expresivos con los fanáticos y hasta se animaron a corear las canciones entonadas por la barra.

Todo el plantel de la selección peruana permaneció durante unos minutos en el ingreso del hotel para saludar y reconocer el gran esfuerzo desplegado por los seguidores del equipo de todos que no dejan de apoyar en las buenas y malas.