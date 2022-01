El partido Perú vs. Colombia fue una sorpresa para todo el público en general, sobre todo mucho más para el país cafetero, que llegaba con las esperanzas de recuperarse en las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022. Sin embargo, el resultado no fue el esperado y las críticas se produjeron rápidamente.

En ese sentido, Luis Arturo Henao, periodista de dicho país, explotó contra su selección y también cuestionó duramente a la ‘blanquirroja’, desmereciendo todo tipo de trabajo por parte de nuestro equipo.

“Porque en Colombia todo el tiempo era ‘somos cuartos, somos cuartos’, pero no hacemos gol, ‘ay es que somos cuartos’... Y Perú juega a nada. No se engañen, Perú juega a nada. Va a clasificar porque los demás somos más malos, pero no se engañen porque Perú no tiene nada... Hoy Perú saca el resultado por la pobreza de Colombia, no más”, expresó el periodista deportivo de manera bastante dura.

Frente a ello, Erick Osores, periodista nacional, no se quedó callado y replicó lo dicho por su colega, argumentando que la Selección Peruana está en zona de clasificación por la experiencia que tiene el comando técnico de Ricardo Gareca.

