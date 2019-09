Perú vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el amistoso internacional de la fecha FIFA, este jueves 5 de septiembre, desde las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido de la Selección Peruana estará a cargo de Movistar Deportes y Latina.

La selección peruana continuó este miércoles con su preparación con miras al choque amistoso que sostendrá frente a Ecuador en Estados Unidos. La principal novedad fue la presencia de Carlos Zambrano, y con eso, el grupo quedó completo.

FPF

El defensor de la selección peruana, quien se unió a la concentración la noche del reciente martes, fue parte del tercer entrenamiento de la 'Blanquirroja' en las instalaciones del RBNY Training Facility.

"Me gustaría jugar ambos (partidos). Si el profesor me requiere, estaré ahí. Los partidos ante selecciones sudamericanas son importantes, no hay que verlos como amistosos", confesó Carlos Zambrano en su llegada a tierras estadounidenses.

La selección peruana tendrá este jueves, desde las 7:00 p.m., su primera prueba en la jornada doble de fecha FIFA, en el Red Bull Arena. Cinco días después, el conjunto que dirige Ricardo Gareca se medirá con Brasil en Los Angeles.

Entrenamiento

La selección peruana completó este miércoles su tercer entrenamiento en las instalaciones del RBNY Training Facility, con miras al partido amistoso que sostendrá ante Ecuador, en el Red Bull Arena de Nueva Jersey.

A un día de aquel encuentro y, a falta de una última práctica matutina, programada para este jueves, el entrenador de la selección peruana, Ricardo Gareca, incluyó a Kevin Quevedo en una tentativa alineación.

FPF

El jugador de Alianza Lima, que podría disputar sus primeros minutos en la selección peruana de mayores, ocupó la zona derecha del ataque. Vale decir que Gabriel Costa también fue probado en ese sector

En la zona del mediocampo, Pedro Aquino acompañó a Renato Tapia, aunque Christofer Gonzales -quien fue parte del grupo que llegó hasta la final en la pasada edición de la Copa América- también fue requerido.

La que es prácticamente segura es la presencia de Raúl Ruidíaz como centrodelantero, puesto que habitualmente es ocupado por Paolo Guerrero, quien no forma parte de la convocatoria por una petición suya.

Este es el equipo completo que probó en un inicio Ricardo Gareca: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco, Pedro Aquino, Renato Tapia, Kevin Quevedo, Edison Flores, Christian Cueva y Raúl Ruidíaz.

Perú vs. Ecuador: horarios del partido

México - 7:00 p.m. Ecuador - 7:00 p.m. Perú - 7:00 p.m. Colombia - 7:00 p.m. Venezuela: 8:00 p.m. Bolivia - 8:00 p.m. Chile - 8:00 p.m. Paraguay - 8:00 p.m. Argentina - 9:00 p.m. Uruguay - 9:00 p.m. España - 2:00 a.m. (viernes 6 de septiembre)

Perú vs. Ecuador: probables alineaciones

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Luis Abram, Miguel Trauco; Renato Tapia, Pedro Aquino, André Carrillo, Edison Flores; Christian Cueva y Raúl Ruidíaz. DT: Ricardo Gareca. Ecuador: Pedro Ortiz; Andrés López, Dario Aimar, Xavier Arreaga, Mario Pineida; Jefferson Orejuela, José Cifuentes, Fernando Gaibor, Júnior Sornoza; Alexander Alvarado y Michael Estrada. DT: Jorge Célico.

Con información de EFE