Selección peruana sub-20 se pierde penal y cae por 3-1 ante Ecuador

La selección peruana jugó una gran chance para asegurar su pase a la siguiente ronda del Sudamericano Sub 20 al enfrentar a su similar de Ecuador.

En el primer tiempo, Ecuador aprovechó las fallas de la defensa peruana y anotó 2-0. De momento, este marcador deja a Perú fuera del torneo.

En el minuto 24, Perú anota su primer tanto en los pies de Mora y reduce el marcador con el equipo del país vecino.

Durante el segundo tiempo, un penal a favor de Perú nos daría la chance de igualar el marcador pero la patada fallida de Concha no nos dio la posibilidad.

Ecuador marcó su tercer gol y asegura su continuidad en el torneo como uno de los favoritos del grupo.

La previa

Luego de la victoria ante Uruguay, la selección peruana sub-20 perdió 1-0 contra Paraguay. Suma solo tres puntos en su segunda fecha y están penúltimos o cuartos en la tabla en la segunda fecha.

Por su parte, el DT de la 'bicolor' Daniel Ahmed reflexionó sobre la derrota: "Todos los partidos nos preparamos para ganarlo. En el primer tiempo no jugamos bien, en la segunda parte nos ordenamos un poco más, pero bueno, luego vino el gol de Paraguay. Se intentó y buscó, sin embargo no se dio el empate, si tengo que hacer un análisis del encuentro, siento que el responsable soy yo, pues quizás no lo planteé bien".

Por otro lado, Ecuador está primero en la tabla. Solo han caído 3-1 contra Uruguay. Han ganado ante Paraguay 3-0 y Argentina 1-0.

Su técnico, Jorge Celico, elogió a sus jugadores en el triunfo contra Argentina, pero aseguró que "no me queda más que prepararme con el partido contra Perú, que es lo que corresponde".

Fecha, hora, canal del partido Perú vs. Ecuador

Fecha: jueves 24 de Enero

Hora: 3:10 pm (hora peruana), 5:10 pm (hora local)

Canal: Latina y Movistar Deportes

Estadio: Estadio Bicentenario La Granja, Chile



