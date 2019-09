Perú vs. Italia juegan EN VIVO por los cuartos de final del Mundial Sub 18 Egipto 2019 de voleibol femenino este jueves 12 de setiembre desde la 1:00 pm. (hora peruana).

Luego de superar a Argentina en los octavos de final, la selección peruana sub 18 de voleibol femenino, se metió entre las 8 mejores del mundo y busca su pase a la semifinal enfrentando a nada menos que el campeón vigente del torneo y actual número 1 del mundo en el ránking de la FIVB.

Perú vs. Italia | Mundial sub 18 Egipto 2019 de Voleibol femenino | horarios en el mundo

Perú 1:00 pm. | México 1:00 pm. | Ecuador 1:00 pm. | Colombia 1:00 pm. | Bolivia 2:00 pm. | Chile 2:00 pm. | Paraguay 2:00 pm. | Venezuela 2:00 pm. | Brasil 3:00 pm. | Argentina 3:00 pm. | Uruguay 3:00 pm. | España 8:00 pm. |

Italia clasificó como líder del grupo C del Mundial Egipto 2019 pero no lo hizo con puntaje perfecto. La actual campeona del mundo en esta categoría cedió 4 sets (dos ante Estados Unidos y dos ante México) lo que demuestra que a pesar de sus buenos números, no es un equipo invencible. Y para eso será importante la inyección anímica de Natalia Málaga.

Lo mejor que ha mostrado el cuadro europeo a lo largo es el poderoso ataque de Giorgioa Frosini, quien con 66 puntos es la máxima anotadora de su selección y apoyada en la capacidad defensiva de Martina Armini, actual número 3 del ranking entre las mejores defensoras del torneo.

Perú, en tanto, tendrá que apelar a toda la creatividad de Yadhira Anchante, actual número 1 en el ranking de las mejores levantadoras del certamen, y la contundencia de Thaisa MC Leod, que ya se ha anotado 62 puntos y se ubica en el top 11 de las máximas anotadoras del certamen.

¿Qué debe mejorar el elenco de Natalia Málaga? la comunicación para evitar los errores propios que le costaron en el juego ante Bulgaría y le impidieron pelear por el primer lugar del grupo.

Mundial sub 18 Egipto 2019 de Voleibol femenino | programación de partidos de cuartos de final Sede: Ismailia Lugar: Indoor Sports Hall Suez Canal

China vs. Rumania Hora: 5:30 am.

Brasil vs. Rusia Hora: 8:00 am.

USA vs. Japón Hora: 10:30 pm.

Italia vs. Perú Hora: 1:00 pm.

Mundial sub 18 Egipto 2019 de Voleibol femenino | programación de partidos de clasificacion del puesto 9 al 16 Sede: El Cairo

Corea del Sur vs. Turquía Canadá vs. Bulgaria Puerto Rico vs. Argentina Egipto vs. Tailandia