El duelo entre Perú y Uruguay llegó a su fin con un ambiente de polémica, por una jugada en la que, a primera impresión, fue gol a favor del seleccionado blanquirrojo, pero el árbitro Anderson Daronco dijo lo contrario y siguió el juego. Era entonces más que necesario saber qué dijeron los encargados del VAR.

La noche de este jueves, horas después del compromiso en el Estadio Centenario, la Conmebol difundió el audio y compartió las imágenes de cómo actuaron los miembros del videoarbitraje en esa acción en particular que llenó a cólera a varios futbolistas de la ‘Blanquirroja’ e hinchas.

En el video compartido por el organismo sudamericano, se escucha al juez principal, Daronco, contestarle a los peruanos “ellos van a chequear” ante los reclamos evidentes por la acción que podría haber significado el gol del empate a uno en el partido por Eliminatorias.

Con el juego en curso, los integrantes del VAR revisan la jugada una y otra y llegan a la conclusión de que el balón no traspasó la raya. “Vamos a chequear con la cámara, deja seguir y vamos con calma”, dice en un momento Wagner Reway. “Chequeando, no entró”, “El balón no entra todo, vamos a hacer un zoom acá. No entra todo”, sentencia Reway, después.

A pensar en Paraguay

Al final, Perú perdió 1-0 a manos de la’ Celeste’. El solitario gol de la contienda lo anotó Giorgian De Arrascaeta, al minuto 42 de la primera parte.

Tocará al equipo dirigido por Ricardo Gareca dar vuelta a la página y concentrarse en el duelo contra Paraguay, programado para este martes 29 de marzo en el Estadio Nacional de Lima a las 6:30 p.m. (hora peruana).