Perú vs. Venezuela EN VIVO por la Copa América Brasil 2019 vía América TV y DirecTV Sports

Perú vs. Venezuela EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego entre Perú vs. Venezuela mañana sábado 15 de junio, por la primera fecha del grupo A de la Copa América Brasil 2019, en el estadio Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 2:00 p.m. (hora Perú).

Perú vs. Venezuela: servicio de streaming y canales de TV en vivo

En Sudamérica, este encuentro será transmitido por DirecTV Sports.

En Perú, el Perú vs. Venezuela se verá también por América TV

En Argentina por TyC Sports

En Brasil por SporTV

En Bolivia por Bolivia TV

En Chile por Canal 13 y CDF HD

En Colombia por Caracol TV

En Paraguay por Tigo Sports

En Venezuela por Venevision

En Uruguay por VTV

En México y Centroamérica por Sky HD

En Estados Unidos vía Telemundo Deportes, ESPN+ y NBC Sports

En Reino Unido por Premier Sports 1

En España, Japón, Alemania e Italia por DAZN. Streaming internacional HD por Bet365.

El debut de Perú frente a Venezuela

Las selecciones de Perú y Venezuela se enfrentan este sábado 15 de junio en la ciudad de Porto Alegre en el debut de ambos en la Copa América Brasil 2019. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Perú vs. Venezuela - horarios en el mundo

14:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, México y Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas en Venezuela, Bolivia

16:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre y Brasilia)

21:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

Equipo listo. Ricardo Gareca probó diferentes alineaciones durante estos últimos días para resolver sus dudas y mandar desde el pitazo inicial al mejor equipo blanquirrojo.

En la última práctica de la selección peruana, el “Tigre” definió quiénes se enfrentarán a la “Vinotinto” esta tarde (2:00 p.m. hora peruana). La única novedad es la inclusión de Christofer Gonzales en lugar de Edison Flores.

“Canchita” se metió al equipo titular por su buen momento y su desempeño durante el último amistoso contra Colombia.

El recorrido que hace el volante de Sporting Cristal contribuirá en la ofensiva, pero su presencia desde el vamos responde a la necesidad de cortar los circuitos y contragolpes de la escuadra llanera.

El equipo de todos.

En el arco estará Pedro Gallese; la línea defensiva quedará conformada por Luis Advíncula, Luis Abram junto a Carlos Zambrano, como dupla central, y la banda izquierda tendrá como dueño a Miguel Trauco.

En la primera línea de volantes estarán Renato Tapia y Yoshimar Yotún.

Christian Cueva y “Canchita” Gonzales irán un poco más adelante para crear jugadas de peligro y ayudar en la recuperación del balón en el medio campo.

Jefferson Farfán irá por el medio para asociarse con Paolo Guerrero, quien quedará como único punta.

Fiel a su estilo, Gareca apelará al 4-2-3-1 con el cual buscará la buena proyección por las bandas (por derecha con Advíncula y por la izquierda con Trauco y Yotún) y centros efectivos para aprovechar el juego aéreo del “Depredador”, una fórmula que ha dado buenos resultados.

La sociedad “Guerrero con Farfán” volverá a ponerse a prueba esta tarde. El último partido que jugaron juntos el “Depredador” y la “Foquita” fue en el Mundial Rusia 2018 frente a Francia, en la segunda fecha.

Los delanteros atraviesan un buen momento en sus clubes y llegan con el objetivo de hacer de las suyas en el área de Wuilker Faríñez.

Respeta al rival.

Un día antes del debut, el “Tigre” brindó una conferencia de prensa en la que analizó al rival.

El técnico descartó partir como favoritos y resaltó el crecimiento de la “Vinotinto” en los últimos años.

“Venezuela viene haciendo un gran trabajo hace tiempo; no solo en la mayor, sino también en los juveniles. Nosotros los respetamos”, declaró el “Tigre”, pero aclaró que sus “tigrillos” “están muy bien”.

Tras la goleada por 0-3 ante Colombia, Gareca fue a contrarreloj para corregir los errores defensivos que se mostró. Sin embargo, el entrenador confía que ante Venezuela sus “tigrillos” recuerden lo practicado durante la semana.

“Somos conscientes de que hay que mejorar, encontrar el mejor funcionamiento. Siempre hay que estar enfocados en crecer. Ahora en la Copa es importante iniciar bien”, detalló.

Finalmente, Ricardo Gareca destacó el crecimiento de su plantel, el compromiso de sus dirigidos y la experiencia que cada uno de sus 23 seleccionados ha adquirido en los cuatro años que él lleva al mando del grupo.

“Este es un grupo que se armó ante la adversidad. Muy pocos creían en nosotros. Nosotros fuimos superándonos. Siempre al límite y lleno de dificultades. El grupo con el que contamos está acostumbrado. A eso, súmenle la experiencia”, concluyó el DT.

Hoy inicia el sueño del “Tigre”, de los 23 convocados y de todo el país, que espera celebrar un nuevo logro de la Blanquirroja. La Copa tiene que ser nuestra.

Perú vs. Venezuela - alineaciones probables

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Miguel Araujo, Carlos Zambrano, Miguel Trauco; Edison Flores, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva; Jefferson Farfán y Paolo Guerrero. Seleccionador: Ricardo Gareca.



Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Yordan Osorio, Mikel Villanueva, Roberto Rosales; Jefferson Savarino, Tomás Rincón, Yangel Herrera, Junior Moreno, Jhon Murillo; y Salomón Rondón. Seleccionador: Rafael Dudamel.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)