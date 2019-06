Perú Vs. Venezuela: "tremenda" fiesta se armó en hotel de la selección y no dejaron dormir a jugadores

De malas. La selección peruana no despertó del mejor ánimo, debido a que los jugadores no tuvieron una buena noche previo al Perú vs. Venezuela. ¿El motivo? El equipo de Ricardo Gareca soportó una tremenda fiesta que se armó en el hotel de concentración que provocó la incomodidad del comando técnico que trató de impedir que continuara el evento en el Novotel de Porto Alegre, Brasil.

"¿Hasta que hora van a estar con la fiesta acá? Es la 1 de la mañana", se escucha decir al periodista Raúl Romero, quien captó el momento en el que se ve a Adrián Vaccarini, segundo preparador físico de la selección peruana, hablando con personal de seguridad.

Tal y como se observa en el vídeo, el entrenador físico pedía que bajaran el volumen de la música tras realizarse, aparentemente, un matrimonio. Esto, debido a que el sonido hacía retumbar las paredes del hotel donde concentró la blanquirroja.

Esta fiesta que se prolongó hasta altas horas de la madrugada y, claramente, ha generado gran malestar en la selección peruana luego de interrumpir los planes del comando técnico, de concentrar en óptimas condiciones para su debut en la Copa América.

Perú vs. Venezuela juegan este sábado desde las 2 de la tarde (hora peruana) en el estadio Arena Gremio de Porto Alegre en el primer partido de ambos en el grupo A del torneo continental.