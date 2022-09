Continuan los entrenamiento de la Selección Peruana con miras a los partidos amistosos en Estados Unidos ante México y El Salvador. Uno de los convocados más llamativos de la lista de Juan Reynoso fue Piero Quispe. El jugador de Universitario de Deportes fue parte de la conferencia de prensa que se realizó en la Videna de San Luis.

“Tomo con tranquilidad mi llamado. Todavía no he ganado nada. Era un sueño que tenía de pequeño, desde que comencé a jugar fútbol, y creo que me va a ayudar mucho, en lo personal y en lo futbolístico. Mi expectativa es grande. Quiero conocer a mis demás compañeros de la selección”, indicó el futbolista de Universitario

Piero Quispe estuvo acompañado de Adrián Ugarriza. (Foto: El Comercio)

Sobre los trabajos del comando técnico, indicó: “Estoy muy feliz por mi primera convocatoria. Es una motivación muy grande para mí, un orgullo para mi familia. El trabajo del profe me está ayudando a ser más potente en la marca, jugar a dos toques y recibir bien perfilado”.

El futbolista de Universitario debutó en Primera División la temporada 2021, pero debido a sus buenas actuaciones se ganó el puesto de titular este 2022. Viene disputando 29 partidos, 27 de ellos iniciando.

El 2021 anotó dos goles y esta temporada todavía no anota. Ha jugado como extremo y también detrás del delantero, siempre destacando en la individual y en asociaciones con sus compañeros.

En conferencia de prensa también habló Adrián Ugarriza, quien conforma la lista selectiva del ‘Cabezón’. Aunque hoy culminaron los trabajos de esta nónima en la Videna de San Luis, el jugador de Cienciano admitió que fue una grata experiencia, pues, como les mencionó el propio DT, este llamado fue para “aprender y entender lo que el comando técnico quiere, por si nos requieren”.

A ello agregó que “estas semanas han sido muy productivas para entender rápido lo que el técnico busca, así que hasta que se dé un nuevo aviso o haya una nueva lista selectiva, nosotros vamos a estar a la espera”. Terminan así las primeras impresiones para algunos jugadores.