Presidente de Sporting Cristal: "La responsabilidad de la salida de Alexis Mendoza es solo mía" (VIDEO)

El presidente de Sporting Cristal, Carlos Benavides se pronunció en conferencia de prensa por la repentina salida del DT colombiano Alexis Mendoza a menos de un mes de su llegada de Lima.

"Nos dimos cuenta que parte de su comando técnico no podía llegar a realizar todos los trámites para trabajar en el país. Le pedimos completar su comando técnico pero él es muy noble y dijo que quería trabajar con su gente y decidimos terminar por mutuo acuerdo el contrato", dijo tal y como se pronunció en el comunicado de prensa.

(FOTO) Alexis Mendoza dirigiendo al Sporting Cristal

"Las nuevas reglamentaciones de la FPF exigen documentos que no se han podido cumplir y el DT dijo que no quería perjudicar el trabajo del club", explicó el presidente del cuadro rimense.

"La verdad que fue muy desprendido en abrir la puerta para que salgamos rápido del impase. Él estuvo por aquí despidiéndose de los jugadores, muy apenado porque estaba ilusionado con el proyecto. También hicimos nuestro mea culpa interno", lamentó.

Sin embargo, hubo algunas palabras de reflexión de parte de Carlos Benavides "finalmente lo tomamos como un aprendizaje, esto pasa en la vida y lo tendremos en cuenta a la hora de conseguir nuevos comandos técnicos".

(FOTO) Carlos Benavides, presidente de Sporting Cristal

Planes a futuro

Carlos Benavides dio pistas del nuevo entrenador: "Lo que ha sucedido no restringe el panorama para conseguir un nuevo DT, puede ser un técnico peruano o quizás uruguayo. Tenemos un perfil de entrenador y nos estamos tomando el tiempo para saber de su metodología. No es como los procesos anteriores porque ahora somos más rigurosos en el tema de los papeles".

¿Quién dirige actualmente?

Además, el mandamás de Sporting Cristal aclaró quién está de entrenador: "Manuel Barreto está en Ecuador con la reserva. Por eso que como el club tiene una metodología de entrenamiento hemos decidido que el profe Conrad Flores tome el entrenamiento hoy. No hubo un cambio drástico y van a tener la responsabilidad del entrenamiento en los días que sean necesarios".

(FOTO) Alexis Mendoza llegando a Lima a comienzos de enero

"Manuel Barreto es un súper profesional y estamos contentos de tener un contrato a mediano plazo. Si va a ser una opción, no voy a hablar de los técnicos que están en cartera para venir. No voy a hablar de lo que viene y no voy a poner fecha de llegada porque nos vamos a tomar el tema con la tranquilidad y la seriedad del caso", continuó.

"La responsabilidad es 100% mía de lo que sucedió con Alexis Mendoza", dijo el presidente de Sporting Cristal, Carlos Benavides.

