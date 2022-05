El destino futbolístico de Kylian Mbappé todavía no está definido y hay mucha tensión, en especial en el PSG. Según revelaron en Francia, el delantero anunciará dónde seguirá su carrera este fin de semana y, en medio del turbio panorama, el entrenador Mauricio Pochettino habló en conferencia de prensa, aunque no precisó detalles sobre el caso.

“Desconozco la decisión, así que no puedo comentar nada más, es un tema personal de Kylian con el club. Es cierto que hay muchas informaciones, rumores que vemos últimamente, pero no soy la persona adecuada para hablar”, explicó el estratega ante los medios de comunicación, previo al último partido de la campaña, este sábado ante el Metz.

“No sé si Mbappé se pronunciará mañana sobre su futuro o lo hará el club. No sabemos nada y estamos a la expectativa de lo que pueda pasar”, agregó Pochettino. Y respecto a su propia continuidad, el DT respondió categóricamente que le queda un año de contrato: “No veo por qué no voy a estar aquí la próxima temporada”.

Por otro lado, el entrenador del PSG también se refirió a la situación de Ángel Di María y la comparó con la de Kylian, dado que ambos finalizan contrato el 30 de junio. “Es lo mismo y no me compete a mí, pero no voy a mentir, tengo información, he hablado con Leonardo”, añadió el técnico, frente a los rumores de la posible partida del ‘Fideo’.

Cabe mencionar que ‘Kiki’ participó este viernes en el último entrenamiento de la temporada con el PSG, con su futuro en suspenso. Se da por hecha su participación en el encuentro ante el Metz, correspondiente a la 38 y última jornada de Ligue 1, que se juega este sábado en el Parque de los Príncipes (2:00 p. m. hora peruana).

Las miradas apuntarán al delantero, puesto que podría ser el último partido en el que vista los colores del PSG, al que llegó hace 5 años procedente del Mónaco. El diario francés L’Équipe indicó que es probable que Mbappé haga pública la decisión sobre su futuro este domingo, precisamente, tras el partido de Metz.