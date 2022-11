PSG no perdió ningún partido en el Grupo H de la Champions League e hizo los mismo números estadísticos que Benfica (14 puntos, 16 goles a favor y siete en contra), pero un detalle llevó al club portugués al primer puesto: anotó más veces de visita. Estas circunstancias harán que los parisinos tengan un rival más complicado en octavos de final y Kylian Mbappé se refirió al tema.

El delantero francés conversó con la prensa luego de la victoria sobre Juventus en Turín (2-1), donde anotó el primer gol, y destacó haber superado la ronda, por encima de la posición que ocupó el equipo: “No es algo grave acabar segundos, lo importante es que clasificamos a octavos”.

“Vinimos a hacer nuestro trabajo, no fue suficiente. Al final nos hemos clasificado, no importa ya”, agregó Kylian, quien cierra la etapa de grupos con siete goles, además de tres asistencias, siendo el máximo artillero de la actual Liga de Campeones (iguala la cifra con Mohamed Salah).

De la misma forma, Mbappé aseguró que el plantel parisino no tenía idea de lo que ocurría en Israel hasta el final del encuentro. “Durante el partido, no sabíamos cómo estaba el Benfica vs. Maccabi Haifa. Al final, varios miembros del staff técnico intentaron advertirnos sobre el resultado de ese choque”, relató el francés.

Finalmente, ‘Kiki’ fue consultado sobre un posible PSG vs. Real Madrid en octavos de final, como la temporada pasada, en la que fueron eliminados, pero decidió no profundizar en el tema. “Ahora queda estar pendiente del sorteo y jugar para ganar, sea contra quien sea”, concluyó el futbolista, que fue vinculado con la ‘Casa blanca’ en el último mercado de pases.





¿Cuándo es el sorteo de la Champions League?

El sorteo de octavos de final de la Champions League se desarrollará el próximo lunes 7 de noviembre, desde las 6:00 a. m. (hora peruana), en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza). El rival de PSG saldrá entre: Napoli, Porto, Bayern Munich, Tottenham, Chelsea, Real Madrid y Manchester City.