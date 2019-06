​"Puma" Carranza llama "rata" a Comizzo y rechaza su vuelta a la "U"

Ante la vuelta de Ángel Comizzo como DT de Universitario de Deportes, José "Puma" Carranza, el excrack crema, rechazó ello y llamó "rata" al argentino que abandonó al equipo en su momento.

"Ese señor se fue mal de la U, no ha respetado al club, no ha respetado a la hinchada y para mí no existe. Se fue como los cobardes, huyendo como las ratas y dejando las cosas en el aire. Habló mal de varias personas y eso no lo voy a aceptar, se lo dije en su momento y no sé cómo lo pueden contratar", declaró a Futbolperuano.com.

Agregó que "Comizzo es una persona no grata, a parte los dirigentes no pueden contratar porque ya salió una resolución del Poder Judicial y hacen caso omiso a ello, y entonces me pregunto ¿quiénes no hacen caso no son los delincuentes?".

"No me sorprende de esta dirigencia el querer traer a Comizzo porque no son dirigentes, no tienen el respeto a una institución grande. Acá esta Roberto Chale, Franco Navarro, Juan Reynso, sobre todo este último que es una persona leal y conoce el medio, trabaja muy bien y debemos respetar eso. También está el Chino Rivera, que se une a una lista de entrenadores peruanos que pueden estar al frente de una selección", aseveró.

Se extrañó de que Raúl Ruidíaz apruebe la vuelta de Comizzo a Universitario de Deportes. "Me sorprende lo de Ruidíaz aunque lo entiendo porque no ha estado con él aquí, pero el sentir de la hinchada no es ese. Que mejor piense en la selección antes de dar su opinión", puntualizó.