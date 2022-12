La selección de Marruecos sorprendió en el Mundial Qatar 2022 y se metió a las semifinales, siendo el primer representativo africano que logra llegar a esa instancia en toda la historia. Ahora, los ‘Leones del Atlas’ se alistan para enfrentar a Francia y el técnico Walid Regragui defendió el estilo de juego que ha mostrado su equipo.

“Jugaremos como sabemos hacerlo. Está la posesión del balón, pero es extraordinario cómo otra forma te hace soñar: 70% en el registro y solo disparas dos veces. Y los XG (goles esperados) también, porque dicen: ‘¡Debimos haber triunfado, teníamos 4 XG!’. Estamos aquí para ganar, eso es todo”, manifestó el entrenado en conferencia de prensa.

En ese sentido, Regragui se animó a bromear con el tema de la tenencia de la pelota: “Detengámonos con las estadísticas. Le pediré a Gianni Infantino que sume puntos a los que tengan más de 60 % de posesión”. De la misma manera, en cuanto a los números, Walid expresó sus esperanzas de ser campeón: “Teníamos 0,01 % para ganar la Copa del Mundo y ahora, ¿estamos al 12 %? Alabado sea Dios entonces”.

“Vinimos a cambiar la mentalidad de nuestro continente. ¿Si estamos contentos de estar en semifinales? Yo no lo estaría. Quiero entrar a la final y espero que Francia no nos respete. Será difícil si ese es el caso (pelear por el título)”, agregó el técnico de la selección de Marruecos.

Finalmente, Walid Regragui destacó el compromiso de sus jugadores y aseguró que no tiene un plan contra Kylian Mbappé. “Confiamos en Achraf Hakimi y el sistema. Queremos llegar a la final y ganar. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para lograr este objetivo. Mañana tendremos una energía extraordinaria. Decir que estamos satisfechos de haber llegado a semifinales no nos conviene. Puede ser la única ocasión de ser campeones”, indicó.

“Estamos en una misión, no estamos cansados. Insisto, mañana correremos, no habrá cansancio. Tenemos una oportunidad, no quiero desperdiciarla. No quiero esperar 40 años. Hay momentos en los que tienes que marcar tu territorio, ahora es el momento”, concluyó el DT del conjunto marroquí.