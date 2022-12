La selección de Francia sigue a paso firme en el Mundial Qatar 2022 y aseguró su pase a cuartos de final, tras vencer por 3-1 a Polonia, con goles de Olivier Giroud y Kylian Mbappé, quien completó un doblete. De esta forma, el plantel de ‘Les Bleus’ se ilusiona con avanzar rumbo al bicampeonato, luego del título alcanzado en Rusia 2018, y hubo una gran celebración.

Después de finalizar el encuentro en el Al Thumama Stadium de Doha, los futbolistas dirigidos por el entrenador Didier Deschamps comenzaron a festejar en el camerino. Tal como sucede habitualmente, el efusivo momento fue acompañado por música y hubo un mensaje directo para la selección de Inglaterra, el próximo rival.

Todos los integrantes del combinado francés empezaron a cantar el tema “Freed from Desire”, el cual suena en los recintos deportivos del Mundial Qatar 2022 cada vez que el conjunto británico hace goles. “Un grupo que vive bien”, fue la descripción que utilizó la cuenta oficial de Twitter del equipo al compartir el video.

Recordemos que antes del inicio de la Copa del Mundo, las selecciones eligieron las canciones que acompañarán sus anotaciones e Inglaterra optó por “Freed from Desire”, de Gala; y One Kiss, de Dua Lipa. En Francia sabían de este detalle y no dudaron en enviar este provocador mensaje.

¿Cuándo juega Inglaterra vs. Francia?

El partido Inglaterra vs. Francia se disputará el próximo sábado 10 de diciembre, desde las 2:00 p. m. (hora peruana), en el Al Bayt Stadium de Al Khor. Los ‘The Three Lions’ llegan al encuentro con tres victorias y un empate; mientras que ‘Les Bleus’ registran tres triunfos y una derrota.