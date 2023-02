Este 13 de febrero de 2023, durante una entrevista con el programa América Hoy, Petronila Gonzáles, conocida como doña Peta, arremetió contra la Federación Peruana de Fútbol y acusó a la institución de no apoyar a Paolo Guerrero.

Todo pasó cuando doña Peta le recordó el caso de dopaje que casi lo deja fuera del mundial: “No, yo decía no porque tú conoces a tu persona, todos lo conocían cómo es Paolo, no pues, por eso es que yo me puse así, yo le dije ‘no, acá mi hijo va porque va al mundial’”.

“Hablé con el presidente, con todo el mundo”, confesó doña Peta. En ese sentido, Ethel Pozo le preguntó sobre el apoyo de la Federación Peruana de Fútbol y la madre del ‘Depredador’ no se quedó callada.

“Así es, no, no se portaron, es la verdad, no se portan bien con Paolo. Paolo ha sido y es el protagonista que fue al mundial, no es porque yo me sienta orgullosa, sí, es que no hay apoyo ¿no? Mira todo lo que hace él, tú sabes todo lo que él hizo con esa rodilla, le dijo para ver, cuánta plata ha gastado para su... y de él, porque otros no saben, no saben nada”, expresó.

“Paolo no habla, no le gusta hablar, él es todo él, él le gusta demostrar, él no te va a hablar, ‘yo te demuestro’”, dijo en defensa de su hijo.

Doña Peta también dijo que su familia siempre ha estado para apoyarlo: “Siempre ha tenido el apoyo de su madre, de su padre, también lo apoya, siempre le hemos dado buenos consejos, lo hemos llevado por un bien para que él sea un hombre grande y un hombre responsable en sus actos, buen profesional, ha sido bien educado y eso es lo de Paolo. Nosotros somos muy unidos”.

Fuente: América Televisión

TE PUEDE INTERESAR