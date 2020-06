Reimond Manco le puso punto final a su relación con Binacional, club por que fichó para esta temporada. El mediocampista anunció la noticia a través de su cuenta de Instagram, un día después de denunciar malos tratos de parte de la dirigencia del ‘Poderoso del Sur’.

“Quiero despedirme de este gran grupo humano de jugadores y amigos que formamos en este corto tiempo y agradecerle a toda la gente de Juliaca que siempre se portó 1000 puntos conmigo, hinchas. El tiempo de Dios es divino y siempre se impone la justicia. Lo que soy yo me toca esperar, cosas mejores vendrán. Mi Dios los bendiga”, escribió.

Cansado de la situación

Los jugadores de Binacional manifestaron el reciente martes su pesar por el manejo del club durante la pandemia de COVID-19, que tiene al plantel del vigente campeón peruano bajo suspensión perfecta de labores y una incertidumbre que solo crece con paso del tiempo.

Los integrantes del ‘Poderoso del Sur’ se pronunciaron en una videoconferencia y protestaron por el desamparo en el que se encuentran mientras otras instituciones preparan su retorno.

Reimond Manco, uno de los futbolistas afectados, llegó a un punto límite y anunció que quiere cambiar de camiseta.

“Nos sentimos estafados porque nosotros también tenemos familia, somos seres humanos. Nos han enviado dos boletas de abril completamente diferentes. Pedimos explicaciones, pero siempre responden con sandeces. Yo estoy buscando mi desvinculación porque no me gusta esta situación. Estoy cansado de pelear porque estás cosas son desgastantes. Todo lo que estamos reclamando está dentro del marco de la ley. No sabemos si les han aceptado la suspensión perfecta o no”, había señalado Manco, a través de la aplicación Zoom.

NO DEJES DE VER