Relator chileno celebró penal de Vargas antes de tiempo: "es gol de Chile"│VIDEO

Cuando Perú ya goleaba 3-0 a Chile y aseguraba su pase a la final de la Copa América 2019, el árbitro cobró un penal a favor de la selección chilena tras revisar el VAR.

En el Canal 13 de Chile, el relator, con tristeza por el resultado, ya celebraba el "gol del honor" y pedía que anote Eduardo Vargas para que quede como goleador de la Copa América.

"Que caiga el que estamos buscando, él último para desahogar la garganta. Ya está, es penal, revíselo Roldán. Que le pegue Vargas para que quede goleador. Lo vamos a gritar con el alma, aunque es muy poquito, aunque tal vez no sirva de mucho. Vamos a gritar el gol como corresponde porque es gol de Chile", señaló con seguridad el narrador del partido.

En ese sentido, comenzó a dar estadísticas sobre Eduardo Vargas: "Le va pegar Edu Vargas y si anota es goleador de esta Copa América también y anota el gol 39 en su carrera para Chile, es importante igual. Hay que gritarlo con todo, vamos, aunque no sirva mucho, qué me importa, es gol de Chile. Vamos Edu".

Decepción

Sin embargo, Pedro Gallese atajó el penal de Eduardo Vargas, impidiendo el "gol del honor".

Es así que los narradores del partido lamentaron la actitud de Vargas.

"No te lo puedo creer, no te puedo creer, no se puede pegar así", señaló el relator, mientras su colega expresó que “no se puede ‘cancherear’ (alardear) así”.