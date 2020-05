Renato Tapia terminará contrato con Feyennoord a finales de junio del presente año y no extenderá su vínculo. ¿Dónde jugará el peruano? De acuerdo a información del diario español AS, el mediocampista continuará su carrera en Celta de Vigo: será el “primer fichaje” para la temporada 2020-21.

“Ha cerrado el primer fichaje para el siguiente curso. Se trata del centrocampista peruano Renato Tapia”, publicó AS. Por su parte, Mundo Deportivo se apoyó en tal versión y lo informó en su plataforma digital: “Renato Tapia, primer fichaje del Celta 2020-21”

La paralización del fútbol en España no ha sido excusa para que el Celta de Vigo no empiece a planificar la próxima campaña. En esa linea, el equipo celeste ya habría arreglado con Tapia Cortijo por sus servicios. Todo ello sin pagar un solo euro.

Óscar García, DT del equipo español, había pedido a la directiva reforzar la mitad de la cancha con un jugador de las características de Renato Tapia. Y no han tardado en cumplir sus exigencias.

Tapia anunció su adiós

“El 30 junio acaba mi contrato con el Feyenoord y el club decidió no renovarme. Por ello a partir del 1 de julio soy un jugador libre”, señaló, hace algunas semanas, el mediocampista de la selección peruana, en diálogo con el periodista deportivo César Vivar, a través de un Instagram Live.

El futbolista de 24 años también reconoció que Cruz Azul estuvo en sus servicios, pero por ahora no tiene en mente compartir equipo con Yoshimar Yotún.

“Hubiese sido lindo, pero las circunstancias en el momento no eran las oportunas. Me gustaría algún día, nunca le cierro las puertas y agradezco a la gente de Cruz Azul que me escribían. Lo mejor era quedarme aquí y fue la mejor elección”, reveló en la conversación.