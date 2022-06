Han pasado un dos días desde que la Selección Peruana perdió el repechaje mundialista ante Australia y, poco a poco, los futbolistas peruanos se han ido pronunciando con palabras de agradecimiento a los aficionados. En esta oportunidad, Renato Tapia decidió publicar un emotivo mensaje en su cuenta oficial de Instagram.

“No hay palabras para describir lo que siento día a día, cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día algo en mi murió, aún sigo buscando qué. Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día. Perdí muchas cosas este año por la selección pero no me arrepiento de ni una sola y volvería a hacerlo por este grupo y por mi país”, se lee en el inicio de la publicación del mediocampista.

Tapia aseguró que será complicado reponerse luego de esta derrota, pero no imposible. Del mismo modo, agradeció a todas las personas que lo apoyaron en este duro momento y aprovechó para dirigirse a los hinchas que viajaron a Catar para alentar al combinado nacional.

“Será muy difícil sobreponerme a esta situación pero lo tengo que hacer por mi bien y por los que me rodean, que tanto apoyo me brindaron durante todo este tiempo. Agradecer a todas las personas que fueron a Qatar, desde chico juré que iba a representar a mi país en el extranjero e inculcar a otras personas a que se sientan orgullosos de ser peruanos, HOY puedo decir que pude ayudar a que eso pase. Ser peruano no tiene precio, ser peruano es ser distinto, ser peruano es que a pesar de todas las circunstancias siempre estamos juntos, unidos. Juro que volveremos, sé que volveremos…”, añadió.

El mensaje de Tapia para los aficionados. (Foto: Instagram Renato Tapia)

El presente de la Selección Peruana

Según la FIFA, la ‘Sele’ se ubica en la vigesimosegunda (22°) posición del ranking de selecciones. Cabe resaltar que, según la información de MisterChip, estadista y experto en datos, la Blanquirroja ocupará la casilla número 21 con 1562 puntos en la actualización de junio, convirtiéndose así en el quinto sudamericano de la lista.

Ahora, luego de perder en el repechaje ante Australia, el equipo nacional deberá pasar la página y centrarse en lo que serán las Eliminatorias Sudamericanas 2026. Por el momento, la continuidad del ‘Tigre’ es aún incierta, pero no existen dudas que en el plantel se encuentran muy gustosos con su trabajo y esperan seguir cosechando éxitos junto al DT argentino.