Gareca antes de jugar su primer partido en la Copa América: "Venezuela ha crecido" | VIDEO

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, habló antes de jugar su primer partido en la Copa América 2019. El "Tigre" reconoció que no será fácil ganarle a la selección de Venezuela.

"Venezuela ha crecido muchísimo, está haciendo un buen trabajo. Nosotros los respetamos", dijo Ricardo Gareca antes de enfrentarse a la 'Vinotinto'.

Ricardo Gareca también señaló que la selección peruana esta enfocada y compenetrada para hacer un buen papel en la Copa América y ganar.

"Es importante iniciar bien, estamos bien compenetrados. Es un equipo que se ha armado pese a las adversidades. Siempre al límite, siempre con dificultades. La confianza nunca se pierde en el jugador peruano, en especial la fe al jugador peruano".

"Nosotros post Mundial nos hemos afianzado como equipo y hay cosas para seguir mejorando. Somos conscientes que permanentemente debemos encontrar el mejor funcionamiento. Lo más importante es estar enfocados en crecer", añadió.

Agregó que lo más importante son los jugadores de la selección peruana, incluso más que él.

"En la cancha lo más importante son los jugadores, no es imprescindible el técnico para jugar . Cuando uno pierde eso, dejamos de ver quienes son los protagonistas. Pero no quiere decir que no tenemos responsabilidades porque elegimos a los once", señaló.