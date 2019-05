Ricardo Gareca da contundente respuesta sobre Claudio Pizarro: "se autoexcluye de la selección"

Ricardo Gareca explicó la ausencia de Claudio Pizarro en la Selección Peruana durante la conferencia de prensa de esta mañana.

Según el entrenador de la selección, una de las razones por las que Claudio Pizarro no fue convocado es porque se autoexcluyó: "Nosotros convocamos a jugadores que tienen el deseo de estar en la selección. Cuando nosotros convocamos, nos fijamos en todo, nos fijamos en el presente, nos fijamos en su actualidad, nos fijamos en sus declaraciones, nos fijamos en su manera de comportarse. La selección es un todo".

Pese a que dijo respetar a Claudio Pizarro, Gareca manifestó que las declaraciones del futbolista fueron clave para que no sea llamado: "No podemos convocar, y esto con el debido respeto a Claudio, nosotros tenemos un concepto muy alto de Claudio, pero no podemos convocar a quien, de pronto, se autoexcluye de la selección, eso ya no es un problema nuestro [...] Cualquier jugador que se autoexcluye de la selección, no puedo estar convenciéndolo".

¿Qué dijo Pizarro?

En septiembre del 2018 , el jugador del Werder Bremen dijo que no tenía sentido que Ricardo Gareca lo convoque a la selección.

"Si no me llevó al Mundial, no tendría sentido que me convoque ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", dijo Claudio Pizarro a NexSport,