Ricardo Gareca descarta dejar a la Selección Peruana: "Tengo un contrato con un país que me dio todo"

El argentino Ricardo Gareca negó que abandone a la Selección Peruana tras el logro obtenido en la Copa América Brasil 2019. En ese sentido, recordó que tiene contrato hasta 2021. Esto fue lo que dijo cuando se le preguntó sobre un eventual pase a la Selección Argentina.

"Tengo un gran respeto por mi país (Argentina), amo a mi país, pero tengo un contrato con un país que me dio todo y, más allá de cualquier situación que se pueda llegar a presentar, estoy acostumbrado a respetar los contratos. Y vence en el 2021. Ese es el compromiso que tengo", dijo en conferencia de prensa.

Sobre el partido ante Brasil, reconoció que "Brasil fue un justo ganador".

"Nosotros tuvimos nuestro momento, pero Tite corrigió bien, lo adormeció. Los cambios de Brasil plancharon el partido (...) Brasil fue un justo ganador. Nosotros mejoramos respecto al partido anterior y tuvimos nuestro momento, pero aprovecharon bien las oportunidades"

"Yo creo que estamos bien y, más allá del dolor de la derrota, vamos por el buen camino, un camino que hay que saber interpretar. Podemos mantenernos. Somos una selección que ha mejorado y viene mejorando. Eso me deja tranquilo", agregó.

Sobre la polémica del VAR en la Copa América

De otro lado, se mostró en desacuerdo con las críticas vertidas por Lionel Messi hacia el VAR y el arbitraje en el torneo.

"Messi es una persona autorizada, respeto al jugador y a la persona. Pero no me gustaría que se enfoque como que los sudamericanos somos los corruptos (...) En Europa hay cosas buenas, pero nosotros también las tenemos y me gustaría defender al fútbol sudamericano. Para hablar de corrupción hay que tener pruebas muy sólidas, más allá del respeto que me merece Messi", sostuvo.

Gareca también se refirió a la utilización de VAR. Dijo que para evitar suspicacias tendrían que ser públicas las conversaciones que se producen en su sala.

"El VAR está hecho para mejorar. Está hecho para mejorar el fútbol, pero sería importante que la gente que supervisa estuviese expuesta para que se sepa qué hablan, para evitar todo tipo de sospechas", afirmó.