Ricardo Gareca se hospeda en el Swisssotel pese a denuncia de Paolo Guerrero (AUDIO)

El técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, sorprendió a propios y extraños al llegar hasta el polémico Swissotel de San Isidro, a tan solo un día de que un juez acepte la denuncia de Paolo Guerrero contra el abogado de dicho centro hotelero, Miguel Durand, por el delito de falsedad genérica y contra la fe pública.

Al respecto, Ricardo Gareca deslindó cualquier vínculo con el caso de Paolo Guerrero y el Swissotel. El argentino fue contactado por Diario Ojo y este respondió desde su habitación, ubicada en el noveno piso del complejo hotelero.

Ricardo Gareca fue tajante al decir que estaba en el Swissotel como persona natural, más no como entrenador de la selección peruana. “Yo no tengo nada que ver con todo ese tema (de Paolo Guerrero), aparte no está acá el equipo en concentración”, señaló a este medio.

Gareca vetó al Swissotel

Como se recuerda, el gerente de la Federación Peruana de Fútbol, Antonio García Pye, anunció, en setiembre del año pasado, que no contratarían más los servicios del Swissotel a pedido del profesor Ricardo Gareca, luego de que Paolo Guerrero diera positivo en el examen antidopaje al que fue sometido tras el Perú vs. Argentina por las eliminatorias rumbo a Rusia 2018. El ‘depredador’ asegura que dio positivo luego de tomar un té contaminado en dicho hotel.

"Ricardo Gareca decidió que cambiemos de hotel. Es una manera de darle el respaldo a Paolo, pero también para descomprimir todo este tema", contó en ese entonces Juan Carlos Oblitas.

Derrota de la selección peruana

Ricardo Gareca tampoco quiso hablar sobre la reciente derrota por 2 a 0 de Perú frente a El Salvador, con motivo de un amistoso internacional que los tuvo de gira por Estados Unidos. “Por ahora no le puedo decir nada”, expresó escuetamente.

Paolo Guerrero denuncia que la manifestación del abogado del Swissotel ante la WADA amplió su castigo de 6 a 14 meses

