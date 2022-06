Milena Merino jamás imaginó vivir del periodismo deportivo, no hasta que, gracias a su abuelo, pudo disfrutar viendo un partido de fútbol cuando era niña. Con ello, adoptó un cierto amor hacia el deporte rey, posicionándola a ser una de las periodistas más reconocidas en el ámbito deportivo a sus 31 años.

Con 13 años de experiencia trabajando en medios, ‘Mile’ tuvo que batallar con los obstáculos puestos en su carrera, incluyendo el machismo, pues ella misma considera ser una persona con mucho carácter. Actualmente, Merino es madre y se desempeña en GOLPERU y es embajadora de la casa de apuestas Inkabet.

¿Cómo inició esa pasión por el fútbol?

El fútbol me gustaba por mi abuelo, desde que era muy chica, mi abuelo era hincha de la “U”. Me hablaba mucho de Universitario de Deportes. De hecho, me habló de México 70, de aquella generación, para esto mi abuelo era como mi papá. Entonces, a veces él veía partidos y yo me sentaba para preguntarle cosas y así comencé a aprender del fútbol.

¿Te imaginaste estar donde estás ahora?

No, de hecho, yo quería ser periodismo de investigación, que era como lo que a mí me llamaba la atención. Yo veía a Juliana Oxenford ir a los lugares más olvidados del país, hacer obras sociales, o hacer que la gente que no tenía voz se escuche.

¿Cómo empezaste a trabajar en la FPF?

Un amigo de mi mamá que trabajaba en la FPF me llamó para una entrevista en la VIDENA. Llegué y me da una hoja, era un examen para marcar, eran 20 preguntas, pero, sinceramente solo sabía cuatro. Me gustaba el fútbol, todo, pero de historia no sabía casi nada. Ya a punto de entregarle la hoja llega Pedro González, lo reconocí y lo abracé porque me hizo acordar a mi abuelo. Cuando volteo, le doy la hoja al señor que iba a ser mi jefe, me miró y me dijo: “Si conoces a Pedro González, ya no necesitamos esto, comienzas mañana”, y botó mi papel.

¿Cómo reconociste a Pedro?

Mi abuelo, cuando ya estaba a punto de fallecer, me saca su álbum de México 70′ y me hace buscar en internet las fotos del antes y del después, él quería ver si estaban tan viejos como él (se ríe). Fue ahí cómo yo lo reconocí por la foto que busqué en internet.

¿Qué fue lo que más te sorprendió trabajando para la FPF?

A los días hubo algo de selección y nos fuimos a la cancha de entrenamiento. Entonces, yo veo a un montón de periodistas, pero todos hombres. No había mujeres en el periodismo deportivo en ese tiempo, estaba Romina Antoniazzi en algún momento o Alexandra del Solar. Normalmente estaban en estudio, pero no en la cancha, para esto era 2010, y bueno, yo me impacté. Ese día yo dije: “Este es un nicho interesante para explotar”.

¿Qué característica consideras que es importante para un periodista deportivo?

En esta profesión, tú vas a hablar de fútbol, seas hombre y mujer, una persona puede entrar a cursos de análisis, comentarios, investigar acerca de la historia, y eso te lo va a dar la experiencia y tiempo de preparación que tengas. Pero, yo creo que el carácter es una de las cualidades más difíciles y más importantes, porque no es algo que compres, sino uno lo forma cuando vas creciendo.

¿Qué fue aquello que más te costó en tu carrera?

Hubo momentos difíciles, pero yo creo que hubiera pasado en esta y otra profesión. Me costó que la gente me escuche y me crea cuando hablo de fútbol. Cuando entré a RPP me encargan la responsabilidad de cubrir Alianza Lima, un club muy grande. Bueno, me pasó como tres o cuatro veces que me subí a un taxi y estaban sintonizando RPP, y ellos decían algo como: “No le puedo creer a una mujer que habla de mi equipo, pero al menos tiene buenos datos”. Me costaba que me crean, porque si un hombre dice lo mismo, la gente no va a buscar y verificar que es un chico.

¿Alguna vez fuiste víctima de machismo en tu trabajo?

Nuestra sociedad es muy machista. A pesar de que hemos avanzado y dado un paso grande, continúa siendo una sociedad machista. Hasta que no veas que el fútbol femenino sea profesional o hasta que las mujeres periodistas sean las figuras importantes del país, o hasta a mujeres que la manden a coberturas internacionales con frecuencia y no sea una entre 20, quizás ese momento estamos en igualdad de condiciones, pero todavía no.

De la FPF a hacer radio en RPP y luego televisión, ¿te costó el debut en GolPerú?

Yo en RPP había hecho televisión, pero no siempre, era radio, eventualmente. Además, que yo en RPP era periodista, era reportera a ras de cancha, pero no era comentarista, que era para lo que me llamaban a GolPerú, que era una diferencia. Pero, sí, se logró y ya este es mi tercer año.

Así como hay buenos comentarios, hay malos, ¿cómo enfrentas a la crítica negativa en las redes?

Seguramente cuando yo tenía 25 años, esos comentarios negativos me chocaban. Yo recuerdo que venía y hablaba con mi mamá sobre lo mal que me sentía y si la carrera era para mí. Realmente ahora, con 31 años, puedo asegurar que, si hay esos malos comentarios, realmente no estoy pendiente a ellos, rengo otras prioridades. Siempre va a haber gente a la que no le gustes, pero también va a haber gente a la que le guste tu trabajo.

¿Tú manejas tus redes?

Tengo un chico que me ayuda con el tema de redes, sobre todo con el tema del Fan Page, con este tema de edición de videos o imágenes, cosas en las que yo no puedo hacer en este momento. Instagram la manejo 100% yo, porque es mi vida diaria, porque no he buscado que sea una red rentable, simplemente expongo mi vida.

Aparte del fútbol, ¿te interesa otro deporte?

Como inicié en estoy porque me gustaba el fútbol, y ahora estoy en un canal de fútbol, es mi fuerte, pero cuando estaba en RPP hacíamos polideportivos los fines de semana, o los Panamericanos. A mí, me gusta mucho la natación, es un deporte muy completo, pero que siga o tenga un seguimiento, solamente con fútbol.

¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres?

Ahora no tengo tanto tiempo libre, pero normalmente me gusta estar con la familia. Este tipo de carrera a veces descansas una vez a la semana, a veces no, y cuando había coberturas internacionales, viajaba un mes o un mes y medio que no veía a mi familia. Fue así cinco años en RPP, y de ahí me propuse que el siguiente trabajo que tenga no iba a ser la prioridad en mi vida.

Coméntanos acerca de tu nueva faceta como madre...

José María, mi hijo, tiene un mes y unos días. Ahora tengo el apoyo de mi esposo todo este mes, y por el momento no ha sido tan complicado como pensé que podía ser. No tenemos nana, la idea es que podamos encargarnos del bebé nosotros y la ayuda de mi mamá. Pensé que iba a ser más complicado, pero no me está costando tanto la adaptación, hemos hecho un buen equipo.

Veo que te gusta mucho apostar...

La verdad que mis predicciones en las apuestas no sé si son las mejores (se ríe). Cada vez que le cuento a mi comunidad, maso menos por cuál, a veces no sale bien. Ahora que estoy perteneciendo a Inkabet, obviamente, me dan muchísimas ganas de apostar.

¿Crees que un periodista deportivo pueda decir libremente su hinchaje hacia algún equipo?

No tengo problema alguno porque hay mucha gente que le gusta decirlo, otra que no. Yo, particularmente, considero que el periodista al pasar el tiempo, muy probablemente pierde esa pasión hacia el equipo el cual es hincha, porque el periodista tiene que ser imparcial y enfocado en diferentes aspectos. Cada uno toma la decisión que desee, pero siento que ya se rompe un poco, porque para mí el hincha es el que va al estadio, paga el bono, se pone la camiseta y se toma fotos, yo no hago nada de esas cosas, entonces no podría considerarme hincha de un equipo.

Selección Peruana perdió frente a Australia por el repechaje (Foto: GEC/Daniel Apuy)

¿Qué te dejó el Perú vs. Australia?

Considero que este fue el peor partido de Perú de los últimos tiempos. Un partido flojo que se veía a un equipo que no se entendía, no se encontraba en lo que estaba haciendo, y que no pudo hacer su juego, no se vio el famoso ‘chocolate’, no resaltaron los jugadores que normalmente son los protagonistas. Creo que, Australia lo estudió bien y sin grandes cosas salió a hacer lo suyo y neutralizó a Perú, que, además de haber arrancado mal, no hubo un replanteo, no tuvo los cambios indicados y los que entraron, entraron muy tarde.

¿Sientes que no se tomó la seriedad posible al rival?

Perú era el favorito, y al saber que era favorito, a veces te genera una sensación de presión y preocupación, porque sabes que tienes la responsabilidad de ganar. Quizás fue un exceso de confianza el hecho de sentirnos tan favoritos de no apuntar tanto hacia el rival.

¿Ricardo Gareca debería continuar estar al mando de la selección?

Soy fan de los procesos largo y lo que te hace bien y creo que Ricardo Gareca es, sin duda alguna, el mejor técnico, que por lo menos yo he visto en la selección peruana. Conozco la historia del técnico y del equipo, es un técnico que le devolvió a Perú la identidad de juego, que apostó por el jugador peruano, que le dio la confianza que le necesitaba, que trabajo la mentalidad del jugador peruano y que con esas herramientas necesita tener un soporte y ese soporte es Ricardo Gareca. Creo que debe continuar, habrá que esperar a que él quiera.